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В Гомеле к 100-летию революции штурмом взяли "Зимний"

07.11.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Картину стремительно развивающихся событий 1917 года у Дворца Румянцевых и Паскевичей воссоздали члены военно-исторического клуба "Честь мундира". Окружающие с интересом смотрели на 15-минутный "штурм", стараясь все до секунды сохранить в памяти своих смартфонов.

Корреспондент Sputnik тоже запечатлела ожившую историю. 

 
 
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В центре Гомеля можно было погрузиться в атмосферу 1917 года и увидеть стальных свидетелей тех дней: броневик, тачанку и пулемет "Максим".

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