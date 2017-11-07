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В Гомеле к 100-летию революции штурмом взяли "Зимний"
07.11.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Картину стремительно развивающихся событий 1917 года у Дворца Румянцевых и Паскевичей воссоздали члены военно-исторического клуба "Честь мундира". Окружающие с интересом смотрели на 15-минутный "штурм", стараясь все до секунды сохранить в памяти своих смартфонов.
Корреспондент Sputnik тоже запечатлела ожившую историю.
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В центре Гомеля можно было погрузиться в атмосферу 1917 года и увидеть стальных свидетелей тех дней: броневик, тачанку и пулемет "Максим".
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