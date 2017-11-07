Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских компаний

Санкции на поставки продуктов в двух предприятий Беларуси сняты, информация об этом опубликована 7 ноября на сайте Россельхознадзора .

Временные ограничения на поставки перестали действовать в отношении продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (за исключением сухого молока) и ОАО «Птицефабрика "Дружба».

Российское ведомство сообщает, что такое решение принято в связи с официально данными гарантиями качества продукции вышеуказанных компаний, а также с предоставлением материалов расследования по делу о нарушениях требований ЕАЭС и РФ с указанием причин данных нарушений.