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Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских компаний
Санкции на поставки продуктов в двух предприятий Беларуси сняты, информация об этом опубликована 7 ноября на
Временные ограничения на поставки перестали действовать в отношении продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (за исключением сухого молока) и ОАО «Птицефабрика "Дружба».
Российское ведомство сообщает, что такое решение принято в связи с официально данными гарантиями качества продукции вышеуказанных компаний, а также с предоставлением материалов расследования по делу о нарушениях требований ЕАЭС и РФ с указанием причин данных нарушений.
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Санкции на поставки продуктов в двух предприятий Беларуси сняты, информация об этом опубликована 7 ноября на сайте Россельхознадзора.
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