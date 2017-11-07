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Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских компаний

08.11.2017 07:37 — Разное | БДГ  
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Санкции на поставки продуктов в двух предприятий Беларуси сняты, информация об этом опубликована 7 ноября на сайте Россельхознадзора.

Временные ограничения на поставки перестали действовать в отношении продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (за исключением сухого молока) и ОАО «Птицефабрика "Дружба».

Российское ведомство сообщает, что такое решение принято в связи с официально данными гарантиями качества продукции вышеуказанных компаний, а также с предоставлением материалов расследования по делу о нарушениях требований ЕАЭС и РФ с указанием причин данных нарушений.

 
 
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Санкции на поставки продуктов в двух предприятий Беларуси сняты, информация об этом опубликована 7 ноября на сайте Россельхознадзора.

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