Стали известны логотип и девиз «Евровидения-2018»

Список стран-участников конкурса «Евровидения-2018», а также его девиз и логотип опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Всего в конкурсе примет участие 42 страны, в числе которых – Беларусь, Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиля, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Представители их в мае 2018 года отправятся в Португалию.

Логотип конкурса представляет собой изображение морской раковины, подчеркивая особое географическое положение страны, которая связывает Атлантический океан с Европой.

Девиз «Евровидения-2018» звучит «Все на борт!»

Напомним, всемирное песенное шоу пройдет в столице Португалии Лиссабоне, организаторы выбрали этот город из списка, включающего Брагу, Гондомар, Гимарайнш и город Санта-Мария-да-Фейра.