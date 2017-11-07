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Стали известны логотип и девиз «Евровидения-2018»
Список стран-участников конкурса «Евровидения-2018», а также его девиз и логотип опубликованы на официальном
Всего в конкурсе примет участие 42 страны, в числе которых – Беларусь, Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиля, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Представители их в мае 2018 года отправятся в Португалию.
Логотип конкурса представляет собой изображение морской раковины, подчеркивая особое географическое положение страны, которая связывает Атлантический океан с Европой.
Девиз «Евровидения-2018» звучит «Все на борт!»
Напомним, всемирное песенное шоу пройдет в столице Португалии Лиссабоне, организаторы выбрали этот город из списка, включающего Брагу, Гондомар, Гимарайнш и город Санта-Мария-да-Фейра.
Португалия впервые станет местом проведения «Евровидения-2018», полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая. Это будет 63-й по счету конкурс, на предыдущем победу одержал
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Список стран-участников конкурса «Евровидения-2018», а также его девиз и логотип опубликованы на официальном сайте фестиваля.
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