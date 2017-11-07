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Организаторы Евровидения-2018 представили логотип конкурса

08.11.2017 08:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Финал конкурса "Евровидение-2018" пройдет в следующем году в Португалии, в Лиссабоне, 12 мая. Накануне оргкомитет международного конкурса представил список стран-участниц. Так, в будущем году за главный приз поборются исполнители из Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Организаторы Евровидения-2018 представили логотип конкурса
© Фото: Thomas Hanses (EBU)
Россия вернется на конкурс песни "Евровидение"

Кроме того, организаторы представили логотип и девиз "Евровидения-2018". Логотипом стала морская раковина, а слоган звучит как "All Aboard!" ("Все на борт!").

Напомним, Португалия завоевала право принимать "Евровидение", победив в Киеве в мае 2017 года. 27-летний певец Салвадор Собрал исполнил композицию Amar pelos dois ("Любовь двух") и набрал 758 голосов. Россия не смогла принять участие в конкурсе из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой. Белорусский дуэт Naviband занял в финале 17-е место.

Полуфинальные выступления "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

 
 
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В популярном песенном конкурсе в будущем году примут участие 42 страны, в том числе и Россия. Смотрите на видео презентацию логотипа и слогана "Евровидения-2018".

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