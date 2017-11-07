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Голубовский: как средство сбережений золото будет только дорожать

08.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эксперты предрекают дефицит поставок и рост цен на золото в будущем. Специалисты отмечают ощутимое снижение количества крупных месторождений золота в мире. Золотые прииски в Южной Африке, Неваде и Австралии приближаются к завершению своих жизненных циклов.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к дисбалансу спроса и предложения, а в итоге оказать сильное давление на цену золота, рассказал в эфире радио Sputnik экономический аналитик, финансист Дмитрий Голубовский. 

Голубовский: как средство сбережений золото будет только дорожать
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Спрос и предложение балансируются ценой. Суть в том, что цена на золото будет расти по мере того, как оно будет становиться все более и более дефицитным товаром. Здесь важно понимать, что очень значительная часть золота — это инвестиционный актив, это деньги в металлической форме. И как деньги оно воспринимается значительной частью человечества, это деньги в Азии, Индии, Китае, это средство сбережения", — рассказал Голубовский.

Когда в мире наступит дефицит благородного металла, он сразу же взлетит в цене, и как средство сбережений золото будет только дорожать, убежден эксперт. 

Голубовский: как средство сбережений золото будет только дорожать
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Когда золото взлетало к двум тысячам долларов за унцию, была абсолютная истерика, что доллару конец и из-за того, что печатный станок в Америке включен, все деньги фиатные обесценятся, покупайте золото. Оттуда оно рухнуло весьма прилично и сделало очень больно тем, кто покупал его выше уровня 1500 долларов. Сейчас идет просто обратная эмоциональная реакция и манипуляция сознанием", — отметил Голубовский.

Комментарий экономического аналитика, финансиста Дмитрия Голубовского слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Финансист Дмитрий Голубовский рассказал Sputnik, почему золото в мире становится дефицитом и как в дальнейшем будет расти цена на драгоценный металл.

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