Алхимия гражданской войны: до и после полуночи

Революции не длятся долго. Они как полночь полнолуния: пробил час, и для одних карета истории превращается в тыкву, а другим время Луны дает шанс, в котором нет правил.



© Sputnik/ Егор Еремов Всем радостно: как праздновали годовщины революции прежде

Столетие осеннего переворота 1917 года имеет сегодня условную актуальность. Вряд ли по случаю годовщины кто-то поменяет личное мнение о происходивших тогда событиях. У каждого сформировались свои картины того мира, который рухнул, и того, который был построен, но тоже рухнул. И эти картины — не отражения прошлого в зеркале души современного человека, а как раз наоборот, отражение души человека в зеркале прошлого. Потому каждый вправе увидеть себя на стороне тех исторических персонажей, которые ему по сердцу.

Революция как переворот занимает несколько месяцев. А затем начинается затяжной террор главенствующих против всех остальных, чтобы уцелеть самим и удержать власть. То есть "горячая" война соотечественников друг с другом.

Но алхимия гражданской войны знает и ее "холодное" состояние. "Холодная" гражданская война начинается не после революции, а задолго до нее, очень задолго. И продолжаться она может десятилетиями: до следующей исторической ночи полнолуния.

Алхимия вооруженного гражданского противостояния горячит нашу кровь. Но сейчас обратимся к "холодной" гражданской войне, которая эту кровь леденит.

Неизбежность русской революции 1917 года, французской 1789 года, английской 1642 года была абсолютной, потому что их причины накапливались веками. Накопление причин и есть "холодная" гражданская война. Во всех случаях.

Чтобы убедиться в этом, можно взглянуть не только на далекую общую историю страны или империи, но на частную жизнь современного человека.

Коррупция — это "холодная" гражданская война. Потому что она озлобляет до отвращения: вымогая взятку или давая ее, люди взаимно ненавидят друг друга.

Ненависть требует выхода, и тогда среди равных проявляется алчность, хамство и дедовщина как подсознательная месть всем, кто может быть унижен, за собственное унижение перед более сильным. А ненависть и месть — это факторы гражданской войны.

Давление криминала на жизнь соотечественников — настоящая битва, во время которой применяется такие оружие, мошенничество и воровство, грабежи и убийства, торговля наркотиками, людьми, интересами страны и народа. Повседневная схватка насмерть, в которой даже редкий огнестрел становится искрой грядущей бойни.

Затяжные гражданские сражения родственников представляют собой борьбу за выживание, — борьбу когда-то любивших друг друга людей. В этой "холодной" войне такое огромное число жертв, среди которых дети и старики, что любое адекватное государство признает "кризис семьи" угрозой своему существованию.

Можно предельно сузить рамки: обличения совести разве не являются признаком гражданского конфликта внутри личности? Я, злой, и я, добрый, — это война, брат.

…Я контрреволюционер и ненавижу любую революцию: ни внутри себя, ни вовне. И не хочу этого ни для себя, ни для Отечества, ни для его соседей.

Поэтому позвольте просто поделиться единственным надежным контрреволюционным средством: "Относись к людям так, как хочешь, чтобы люди относились к тебе; не делай другим того, чего не хочешь для себя". Это всего лишь основополагающий всемирный этический принцип, не более… Но и не менее.