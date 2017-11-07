США усилят свою армию для установления мира





Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи сообщил, что намерен усилить американскую армию и потратить для этого миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи, заявил, что хочет построить мир через силу.

Американский лидер также отметил, что те, кто хочет мира, должны быть сильными.

"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы", — сказал он.

По словам президента США, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

Он также добавил, что намерен усилить американскую армию. "США и моя администрация полностью перестраивают свои вооруженные силы", — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул намерение тратить миллиарды долларов на модернизацию своих вооруженных сил. По его словам, эти средства направят на "новейшее и самое лучшее в мире (военное) оборудование".

Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась из-за серии ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР, сообщили РИА Новости .

Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совбез ООН.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.