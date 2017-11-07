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США усилят свою армию для установления мира
08.11.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи сообщил, что намерен усилить американскую армию и потратить для этого миллиарды долларов.
Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи, заявил, что хочет построить мир через силу.
Американский лидер также отметил, что те, кто хочет мира, должны быть сильными.
"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы", — сказал он.
По словам президента США, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".
Он также добавил, что намерен усилить американскую армию. "США и моя администрация полностью перестраивают свои вооруженные силы", — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул намерение тратить миллиарды долларов на модернизацию своих вооруженных сил. По его словам, эти средства направят на "новейшее и самое лучшее в мире (военное) оборудование".
Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась из-за серии ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР, сообщили
Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совбез ООН.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
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Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи сообщил, что намерен усилить американскую армию и потратить для этого миллиарды долларов.
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