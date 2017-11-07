Белшина вышла на новые рынки





ОАО «Белшина» вышла на рынки стран дальней дуги и запустила поставки продукции в Кувейт, Камерун и Оман.

Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Яковлев. "Нам удалось пробиться на новые рынки благодаря активной политике предприятия по диверсификации экспорта. Пока в эти страны поставлены небольшие пробные партии шин, но мы надеемся на увеличение и расширение ассортимента экспорта, долгосрочное сотрудничество и закрепление нашей продукции в странах так называемой дальней дуги", - отметил гендиректор.

Компания возобновила поставки автомобильной "обуви" во Францию, в том числе через собственный субъект товаропроводящей сети в январе-октябре текущего года были реализованы шины для сельскохозяйственной техники.

"Страны ЕС - большой и перспективный рынок для нас, который постепенно начинает открываться для предприятия благодаря тому, что наши шины по качеству сегодня не уступают аналогам ведущих мировых производителей и конкурентоспособны по цене", - подчеркнул Алексей Яковлев, сообщила БЕЛТА .

По итогам 10 месяцев работы предприятие также увеличило поставки шин в Судан, Филиппины, на Кубу. К примеру, объем отгруженных шин в эту страну в 3,7 раза превысил показатели аналогичного периода 2016-го. Почти 80% отгруженной на Кубу продукции составляют шины для сельскохозяйственной техники. На втором месте - грузовые шины, которые в общей доле экспорта составляют 14%.

Значительно вырос экспорт шин за указанный период и в Судан - более чем в 4 раза. Белорусский шинный комбинат создан в 1972 году, преобразован в ОАО "Белшина" в 2002-м. Предприятие является одним из крупнейших производителей шин в Европе, выпускает более 350 типоразмеров и моделей шин. ОАО осуществляет экспортно-импортные операции более чем с 75 странами.