"50 оттенков серого" — популярная во всем мире серия романов и фильмов о сложных романтических взаимоотношениях молодой журналистки Анастейши и миллиардера Кристиана.

Фильмы, как и романы из серии "50 оттенков", маркируются строго 18+, так как большое внимание в них уделено БДСМ. Впрочем, подобная тема не отпугивает миллионы фанатов по всему миру: и кассовые сборы экранизаций, и продажи книг Эрики Джеймс делают серию одной из самых успешных за последние годы.

Третий, последний фильм серии под названием "50 оттенков свободы" выйдет на экраны ко Дню святого Валентина — 8 февраля следующего года. Уже опубликован первый трейлер картины — его за сутки посмотрели более 14 миллионов раз.

В трейлере показано, что главные герои "50 оттенков" женятся, однако все равно сталкиваются с трудностями и опасностями. Смотрите полный ролик на Sputnik.