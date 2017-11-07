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Опубликован первый трейлер "50 оттенков свободы"
08.11.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь
"50 оттенков серого" — популярная во всем мире серия романов и фильмов о сложных романтических взаимоотношениях молодой журналистки Анастейши и миллиардера Кристиана.
Фильмы, как и романы из серии "50 оттенков", маркируются строго 18+, так как большое внимание в них уделено БДСМ. Впрочем, подобная тема не отпугивает миллионы фанатов по всему миру: и кассовые сборы экранизаций, и продажи книг Эрики Джеймс делают серию одной из самых успешных за последние годы.
Третий, последний фильм серии под названием "50 оттенков свободы" выйдет на экраны ко Дню святого Валентина — 8 февраля следующего года. Уже опубликован первый трейлер картины — его за сутки посмотрели более 14 миллионов раз.
В трейлере показано, что главные герои "50 оттенков" женятся, однако все равно сталкиваются с трудностями и опасностями. Смотрите полный ролик на Sputnik.
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Третий, заключительный фильм по одноименным романам Эрики Джеймс, выйдет на экраны ко Дню святого Валентина. Смотрите трейлер "50 оттенков свободы" на Sputnik.
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