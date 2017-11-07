ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликован первый трейлер "50 оттенков свободы"

08.11.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"50 оттенков серого" — популярная во всем мире серия романов и фильмов о сложных романтических взаимоотношениях молодой журналистки Анастейши и миллиардера Кристиана.

Фильмы, как и романы из серии "50 оттенков", маркируются строго 18+, так как большое внимание в них уделено БДСМ. Впрочем, подобная тема не отпугивает миллионы фанатов по всему миру: и кассовые сборы экранизаций, и продажи книг Эрики Джеймс делают серию одной из самых успешных за последние годы.

Третий, последний фильм серии под названием "50 оттенков свободы" выйдет на экраны ко Дню святого Валентина — 8 февраля следующего года. Уже опубликован первый трейлер картины — его за сутки посмотрели более 14 миллионов раз.

В трейлере показано, что главные герои "50 оттенков" женятся, однако все равно сталкиваются с трудностями и опасностями. Смотрите полный ролик на Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий, заключительный фильм по одноименным романам Эрики Джеймс, выйдет на экраны ко Дню святого Валентина. Смотрите трейлер "50 оттенков свободы" на Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На батут не пускают людей тяжелее 100 кг - и другие факты, которые важно знать до прыжков. В гифках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика