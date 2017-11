Уже заранее было понятно, что третий полнометражный фильм о скандинавском боге Торе, ставшем персонажем комиксов о супергероях, буквально "порвет" мировой прокат в ноябре. С каждым фильмом Marvel и Disney увеличивают и кассовые сборы, и фанатскую аудиторию, и, как ни странно, свои обязательства перед публикой.

Клиповое мышление vs эпос

Блокбастеры про супергероев, как и другое массовое кино, всегда делают ставку на вечные вопросы и проблемы. Когда есть условная проблема "отцов и детей", "двух братьев" или "ответственности за полученную силу" — тогда склеить воедино можно любую несуразицу, и масштабный проект становится настоящим эпосом: не только дорогим аттракционом, но и чем-то, пусть и подспудно, нравоучительным.

Уходить от характерной героики и патетики Marvel начал постепенно еще несколько фильмов назад. Новый "Человек-паук" и "Доктор Стрэйндж" были построены на экспериментах, но при этом оставались в границах жанра, со всеми необходимыми элементами и "фишками".

А в "Рагнареке" никакого внутреннего конфликта, по сути, и нет — все тот же бравый Тор, хитрый Локи, звереющий Халк. К ним добавляются злая и обиженная отцом богиня смерти Хела, да сбежавшая когда-то из Асгарда валькирия. Задача у "хороших" простая: победить Хелу. И больше, вплоть до самого конца, когда перед героями появляется выбор в лучших традициях принципа меньшего зла, ничего особого не происходит.

Действие на экране в новом "Торе" сложно назвать связной историей: в два часа создатели попытались упаковать слишком много героев, предысторий, отсылок и поворотов, из-за чего все больше напоминает набор эпизодов, кое-как слепленный между собой. Преданным фанатам Marvel, пересматривающим периодически все картины, понять события в "Торе" будет легко, но остальные слишком часто будут задаваться вопросами "кто это?", "что случилось?", "как вообще все тут оказались?".

Авторского взгляда недостаточно

На третьего "Тора" возлагали большие надежды: его взялся снимать Тайка Вайтити, обласканный когда-то критиками и фестивалями всего мира за "Реальных упырей" ("What We Do in the Shadows").

Но, к сожалению, наличия таланта и авторского взгляда часто бывает недостаточно — особенно в таком, продюсерском кино.

Насколько мог, Вайтити сбил с героев спесь и нивелировал пафосные речи. Позвал на роль главной злодейки Кейт Бланшетт — актрису как минимум выдающуюся, хотя иногда ее и хочется назвать великой. Добавил иронии и актуального юмора.

Но совладать со всей махиной "Тора" Вайтити не смог. Как ни крути, но здесь он — лишь шестеренка, режиссер одного из многих фильмов Marvel. И ему, впервые пришедшему в блокбастеры, пришлось с нуля учиться объединять в два часа фильма то, на что, по-хорошему, должны были бы уйти часа четыре как минимум.

Любовь и признание миллионов

Впрочем, я к "Тору" могу быть слишком жесток и придираться — все мы люди. Тем более что большая часть западных, да и наших критиков боевик хвалят — как раз за привнесенные Вайтити шутки с иронией, да за сохранившуюся зрелищность и любимца девушек всех возрастов Хемсворта в роли громовержца.

Уже стартовые показатели кассовых сборов показали: новый "Тор" окупится многократно и соберет по миру явно более миллиарда долларов, а истории о супергероях, в том числе и о примкнувшем к ним боге, снимать продолжат в Голливуде с завидным постоянством.

Если вы — преданный фанат Marvel, то вам фильм, конечно же, понравится: вы будете смеяться и восторгаться батальными сценами все два часа, а потом еще долго обсуждать и саму картину, и сцены после титров. Но если вы не считаете себя большим любителем супергеройских лент, а просто хотите сходить в кино и не заскучать — дождитесь выхода новой экранизации "Убийства в Восточном экспрессе".