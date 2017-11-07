Арина Соболенко номинирована на звание WTA «Прорыв месяца»





Белорусская теннисистка Арина Соболенко претендует на звание «Прорыв месяца» Женской теннисной ассоциации.

В прошлом месяце 19-летняя минчанка впервые в своей карьере пробилась в финал турнира под эгидой WTA. В решающем поединке состязаний в китайском Тяньцзине Арина в упорнейшей борьбе уступила экс-первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой.

После этого она впервые поднялась на 78-е место в мировом рейтинге. Кроме белоруски на звание "Прорыв месяца" в октябре претендуют немецкие теннисистки Юлия Гергес и Карина Виттхефт, а также россиянка Наталья Вихлянцева, сообщила БЕЛТА .

Голосование проходит на официальном сайте WTA. В январе лауреатом в этой номинации стала американка Коко Вандевеге, которая в ближайшие выходные дни будет играть в Минске против теннисисток сборной Беларуси в финале Кубка Федерации.

