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Арина Соболенко номинирована на звание WTA «Прорыв месяца»

08.11.2017 10:25 — Разное | Ежедневник  
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Арина Соболенко номинирована на звание WTA «Прорыв месяца»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко претендует на звание «Прорыв месяца» Женской теннисной ассоциации.

В прошлом месяце 19-летняя минчанка впервые в своей карьере пробилась в финал турнира под эгидой WTA. В решающем поединке состязаний в китайском Тяньцзине Арина в упорнейшей борьбе уступила экс-первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой.

После этого она впервые поднялась на 78-е место в мировом рейтинге. Кроме белоруски на звание "Прорыв месяца" в октябре претендуют немецкие теннисистки Юлия Гергес и Карина Виттхефт, а также россиянка Наталья Вихлянцева, сообщила БЕЛТА.

Голосование проходит на официальном сайте WTA. В январе лауреатом в этой номинации стала американка Коко Вандевеге, которая в ближайшие выходные дни будет играть в Минске против теннисисток сборной Беларуси в финале Кубка Федерации.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко претендует на звание «Прорыв месяца» Женской теннисной ассоциации.

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