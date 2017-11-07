Объявлен список стран-участниц в «Евровидении-2018»





В «Евровидении-2018» примут участие 42 страны. Это подтвердили организаторы песенного конкурса, который в 2018 году пройдет в Лиссабоне.

Участниками 63-го по счету конкурса объявлены Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

Кроме того, уже известны логотип и слоган конкурса - "All Aboard!" ("Все на борт!"). Творческая тема и логотип будущего творческого состязания резонируют с историей Лиссабона и подчеркивают основные ценности "Евровидения", включая многообразие, подчеркивается в сообщении, сообщила БЕЛТА .

Право принять "Евровидение-2018" получила Португалия после триумфа Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в нынешнем году. Победу Сальвадору принесла лирическая песня на родном языке "Amar pelos dois".

Беларусь на "Евровидении-2017" представила группа NaviBand, которая впервые исполнила с конкурсной сцены песню на белорусском языке. Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне.

