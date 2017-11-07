Азаренко не сыграет в FedCup в Минске, но будет болеть за своих всей душой

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не прилетит в Минск на финал Кубка федерации из-за тяжбы с бывшим бойфрендом за опеку над сыном.

Спортсменка обратилась к своим болельщикам в соцсетях с благодарностью за поддержку в письмах и сообщениях.

Она написала, что не может прилететь в Минск и участвовать в турнире из-за сложившихся обстоятельств, однако, когда она вернется, то будет «лучше и сильнее чем когда-либо».

«Мое сердце всегда с моей страной и командой», – написала Виктория.

Напомним, Виктория Азаренко рано утром 20 декабря родила сына и сразу же выложила фото с малышом в инстаграм. Отцом малыша является американец Билли Маккинг. В июне вернулась на корт, отлично выступив на турнире в Мальорке.

Однако 8 августа стало известно, что Виктория может лишиться девятимесячного сына: ее бывший бойфренд обвинил Азаренко в краже ребенка и намерен забрать его в США.