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Азаренко не сыграет в FedCup в Минске, но будет болеть за своих всей душой
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не прилетит в Минск на финал Кубка федерации из-за тяжбы с бывшим бойфрендом за опеку над сыном.
Спортсменка обратилась к своим болельщикам в соцсетях с благодарностью за поддержку в письмах и сообщениях.
Она написала, что не может прилететь в Минск и участвовать в турнире из-за сложившихся обстоятельств, однако, когда она вернется, то будет «лучше и сильнее чем когда-либо».
«Мое сердце всегда с моей страной и командой», – написала Виктория.
Напомним, Виктория Азаренко рано утром 20 декабря
Однако 8 августа стало известно, что Виктория
11 августа стало известно, что судья
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не прилетит в Минск на финал Кубка федерации из-за тяжбы с бывшим бойфрендом за опеку над сыном.
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