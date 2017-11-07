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Палагин: в Украине уже стало привычкой во всем обвинять Россию

08.11.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уже на следующей неделе Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. Поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. 

Палагин: в Украине уже стало привычкой во всем обвинять Россию
© Sputnik/ Стрингер
Украина готовится к разрыву дипотношений с Россией

"Я глубоко убежден в том, что это закончится ничем. На сегодняшний день не существует никаких законов и никакой необходимости в подобных вещах. Градус напряженности в отношениях Украины с Россией давно спал. Напряженность сейчас поднимается внутри Украины. И обвинять во всех вещах негативных Россию, наверное, это уже стало привычкой", — считает Палагин.

Политолог также считает, что на сегодняшний день никто не заинтересован в эскалации напряженности в отношениях Украины и России. И европейские страны, и США, по его мнению, прилагают усилия, чтобы сложившийся узел не разрубить, а именно развязать. Дальнейшее противостояние идет только во вред всем политическим участникам процесса. Но есть силы и в самой Украине и вне ее пределов, которым важно, чтобы конфликт продолжался.

Мнение политического эксперта Сергея Палагина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Сергей Палагин прокомментировал для радио Sputnik Беларусь возможное принятие Верховной Радой Украины решения о разрыве дипломатических...

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