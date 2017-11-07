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Неонацизм в наши дни — как бороться с фашистами в современности
08.11.2017 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
9 ноября во всем мире отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
С момента "хрустальной ночи", когда фашисты начали массово истреблять еврейское население, прошло 78 лет. К сожалению, межнациональная, межрасовая и межэтническая ненависть никуда не исчезла. Нацистская идеология начала проникать на территории государств СНГ.
Ежегодно в этот день во многих странах проходят тематические мероприятия — выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма и террора.
Участники пресс-конференции расскажут о ситуации с проявлениями неонацизма, фашизма и национализма в каждой из стран — участниц видеомоста и борьбе с этими явлениями.
В Минске:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 9 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 9 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Кишинев на тему: "Неонацизм в наши дни — как бороться с...
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