Беларусь заинтересована в развитии транспортных связей





Как сообщил первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов, Беларусь нацелен принять участие в развитии транспортных связей в рамках проекта «Север-Юг».

"Развитие транспортных связей, несомненно, придаст дополнительные возможности для развития экономик наших стран, для развития бизнеса, ради чего и существует транспорт. Хочу поблагодарить Азербайджанские железные дороги за возможность и за приглашение участвовать в этом проекте. Мы уверены, что Белорусская железная дорога найдет достойную нишу для участия в этом проекте, что пойдет на пользу всем сторонам", - сказал Игорь Шилов.

В Баку 7-8 ноября проходит четырехсторонняя встреча рабочей группы по развитию западного направления международного транспортного коридора "Север-Юг" между Ираном, Россией, Азербайджаном и Беларусью, сообщила БЕЛТА .

"На мероприятии обсуждаются вопросы формирования согласованной тарифной политики и создание конкурентоспособных тарифов при организации вагонных перевозок по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан-Иран, потенциальные возможности использования коридора "Север-Юг" для перевозки вагонов и контейнеров в этом направлении, установка платы за пользование собственным парком подвижного состава на данном маршруте, а также возможности привлечения на него вагонов инвентарного парка и другие вопросы", - сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн т грузов в год, а в дальнейшем - более 10 млн т грузов.