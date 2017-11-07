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Россия ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

08.11.2017 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Россия ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Договор о таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Советом Федерации России. Кодекс вступит в силу после ратификации всеми странами-участницами.

Документ был подписан главами пяти государств - членов ЕАЭС 11 апреля 2017 года. Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех стран-участниц (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения).

Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года. Договор разработан в целях обеспечения единого таможенного регулирования на территории ЕАЭС, он позволит обеспечить работу всех пунктов таможенного администрирования по единым правилам - с одинаковыми подходами к взиманию платежей и алгоритмами взаимодействия участников торговли с госорганами.

Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках союза соглашений.

В кодексе регламентируются полномочия участников таможенных операций, таможенный процесс, декларирование, методы определения стоимости товаров, виды платежей, таможенных процедур, полномочия и взаимодействие таможенных органов, использование информационных систем и ресурсов. В документе закрепляются правила перемещения товаров физлицами, в том числе приобретенных в зарубежных интернет-магазинах, сообщила БЕЛТА.

Договором предусматривается перевод всех таможенных процедур в электронный формат, а также электронное декларирование. Это позволит "существенно упростить таможенный оборот и исключить воздействие человеческого фактора", отмечается в сопроводительных документах.

В тексте договора прописаны особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отдельных свободных экономических зонах государств-членов. Кодекс также расширяет порядок применения отсрочек и рассрочек для таможенных платежей.
 

 
 
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Договор о таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Советом Федерации России. Кодекс вступит в силу после ратификации всеми странами-участницами.

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