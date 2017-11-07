Представительство Красного Креста в Беларуси приступит к работе в 2018 году





8 ноября подписаны документы по открытию постоянного представительства МККК в Беларуси уже в 2018 году.

Представительство Международного комитета Красного Креста начнет работу в Беларуси с 1 января 2018 года. Соответствующее соглашение о статусе, привилегиях и иммунитетах МККК в Беларуси было подписано в Министерстве иностранных дел. Подписи под документом поставили глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

"На начальном этапе оно будет носить достаточно компактный характер и обеспечивать наше ежедневное взаимодействие. По поручению Президента нашей страны мы договорились, что подготовим вместе план, в котором будут отражены основные сферы нашего взаимодействия. Мы уже договорились о том, какие конкретные мероприятия, шаги будут включены в этот план", - сказал Владимир Макей.

Министр констатировал, что Беларусь и МККК достигли высокого уровня взаимопонимания. Он выразил убеждение, что это позволит сторонам подготовить эффективный, конкретный и нацеленный на результат план совместных действий, сообщила БЕЛТА .

В МИД был также подписан меморандум о взаимопонимании между ведомством и Белорусским обществом Красного Креста. Документ, по словам Владимира Макея, формализовал и без того регулярное и конструктивное взаимодействие.

В настоящее время МККК осуществляет свою деятельность в республике через расположенную в Москве Региональную делегацию в России, Беларуси и Молдове.