Доклад о тестировании БелАЭС передан в Еврокомиссию





Как сообщила начальница Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская, доклад об итогах тестирования Белорусской АЭС направлен на рассмотрение Европейской комиссии.

"Доклад направлен в Еврокомиссию", - сказала Ольга Луговская.

По словам начальника Госатомнадзора, уже сформирована команда европейских экспертов, которая будет принимать участие в рассмотрении национального доклада по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, сообщила БЕЛТА .

Рассмотрение такого документа обычно длится несколько месяцев. "По предварительной договоренности, в марте мы ждем приезда европейских экспертов для проведения обсуждений, интервьюирования, обмена мнениями и, возможно, формулирования предложений касательно нашего национального доклада", - пояснила она.

Ольга Луговская добавила, что в открытом доступе доклад будет размещен в ближайшие дни. "Думаю, что сегодня-завтра разместим его на русском языке на сайте Госатомнадзора", - сказала она. Английская версия документа появится на сайте Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG).