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Доклад о тестировании БелАЭС передан в Еврокомиссию
08.11.2017 13:30 — Разное | Ежедневник
Как сообщила начальница Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская, доклад об итогах тестирования Белорусской АЭС направлен на рассмотрение Европейской комиссии.
"Доклад направлен в Еврокомиссию", - сказала Ольга Луговская.
По словам начальника Госатомнадзора, уже сформирована команда европейских экспертов, которая будет принимать участие в рассмотрении национального доклада по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, сообщила
Рассмотрение такого документа обычно длится несколько месяцев. "По предварительной договоренности, в марте мы ждем приезда европейских экспертов для проведения обсуждений, интервьюирования, обмена мнениями и, возможно, формулирования предложений касательно нашего национального доклада", - пояснила она.
Ольга Луговская добавила, что в открытом доступе доклад будет размещен в ближайшие дни. "Думаю, что сегодня-завтра разместим его на русском языке на сайте Госатомнадзора", - сказала она. Английская версия документа появится на сайте Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG).
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Как сообщила начальница Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская, доклад об итогах тестирования Белорусской АЭС...
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