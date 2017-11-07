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Доклад о тестировании БелАЭС передан в Еврокомиссию

08.11.2017 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Доклад о тестировании БелАЭС передан в Еврокомиссию

Как сообщила начальница Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская, доклад об итогах тестирования Белорусской АЭС направлен на рассмотрение Европейской комиссии.

"Доклад направлен в Еврокомиссию", - сказала Ольга Луговская.

По словам начальника Госатомнадзора, уже сформирована команда европейских экспертов, которая будет принимать участие в рассмотрении национального доклада по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, сообщила БЕЛТА.

Рассмотрение такого документа обычно длится несколько месяцев. "По предварительной договоренности, в марте мы ждем приезда европейских экспертов для проведения обсуждений, интервьюирования, обмена мнениями и, возможно, формулирования предложений касательно нашего национального доклада", - пояснила она.

Ольга Луговская добавила, что в открытом доступе доклад будет размещен в ближайшие дни. "Думаю, что сегодня-завтра разместим его на русском языке на сайте Госатомнадзора", - сказала она. Английская версия документа появится на сайте Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG).

 
 
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Как сообщила начальница Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская, доклад об итогах тестирования Белорусской АЭС...

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