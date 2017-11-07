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Беларусь расскажет на Конференции ООН как бороться с коррупцией

08.11.2017 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь расскажет на Конференции ООН как бороться с коррупцией

Делегация Беларуси поделится опытом по противодействию коррупции на Конференции ООН.

Беларусь участвует в 7-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, которая 6 ноября началась в отделении Организации в Вене.

Мероприятие проходит с участием более 200 делегаций стран Конвенции, а также представителей специализированных межправительственных и неправительственных организаций, сообщила БЕЛТА.

Делегацию Беларуси возглавляет посол в Австрии, постоянный представитель при международных организациях в Вене Елена Купчина. На сессии будут рассмотрены передовые методы противодействия коррупции, ключевые вопросы профильного международного взаимодействия, соблюдения международных договоров по борьбе с коррупцией, предупреждения, выявления и пресечения преступлений коррупционной направленности.

Делегация Беларуси поделится наработанным опытом и лучшими практиками снижения административных барьеров, упорядочения административных процедур, повышения прозрачности государственных закупок, а также антикоррупционной экспертизы законов как инструментов эффективного противодействия коррупционным проявлениям.
 

 
 
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Делегация Беларуси поделится опытом по противодействию коррупции на Конференции ООН.

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