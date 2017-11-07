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В Германии узаконили «третий пол»

08.11.2017 14:45 — Разное | Ежедневник  
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В Германии узаконили «третий пол»

Согласно решению Верховного суда ФРГ, не будет разделения только на "мужской" и "женский" пол. Суд призвал власти Германии к концу 2018 года включить в ЗАГСы страны третий вариант в графу «пол».

Теперь власти страны должны к 31 декабря 2018 года принять поправки в законодательство, чтобы графа "пол" не была ограничена лишь вариантами "мужской" или "женский".

В решении Верховного суда ФРГ отмечается, что действующее регулирование нарушает закон о недискриминации. "Суды и органы исполнительной власти не могут более применять действующие нормы, если они требуют указания пола для людей, чье половое развитие нельзя отнести к мужскому или женскому", - говорится в документе, сообщило информационнное агентство ТАСС.

Суд также приводит детали иска, на основе которого было принято данное решение. Так, заявитель утверждал, что в органах регистрации актов гражданского состояния ему не позволили указать в графе пол "иной" или "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский".

При этом он предъявил данные хромосомного анализа, согласно которому не удалось однозначно установить принадлежность истца к тому или иному полу.

 
 
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Согласно решению Верховного суда ФРГ, не будет разделения только на "мужской" и "женский" пол. Суд призвал власти Германии к концу 2018 года включить в ЗАГСы страны...

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