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Бизнесмен-мошенник выдвинул свою кандидатуру на пост президента России

08.11.2017 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Бизнесмен-мошенник выдвинул свою кандидатуру на пост президента России

Бизнесмен Сергей Полонский, который был признан виновным в мошенничестве при строительство жилья в Москве, заявил об участии в выборах президента России.

Бизнесмен Сергей Полонский, который ранее был освобожден от пяти лет заключения за мошенничество в рамках амнистии, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.

"Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации", — заявил Полонский журналистам после заседания в Мосгорсуде, где в среду рассматривалось обжалование прокурором решения об амнистии.

Полонский смог избежать пятилетнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, сообщили РИА Новости.

При этом формально Полонский был признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

 
 
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Бизнесмен Сергей Полонский, который был признан виновным в мошенничестве при строительство жилья в Москве, заявил об участии в выборах президента России.

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