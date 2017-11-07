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Бизнесмен-мошенник выдвинул свою кандидатуру на пост президента России
08.11.2017 14:20 — Разное | Ежедневник
Бизнесмен Сергей Полонский, который был признан виновным в мошенничестве при строительство жилья в Москве, заявил об участии в выборах президента России.
Бизнесмен Сергей Полонский, который ранее был освобожден от пяти лет заключения за мошенничество в рамках амнистии, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.
Полонский смог избежать пятилетнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, сообщили
При этом формально Полонский был признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
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Бизнесмен Сергей Полонский, который был признан виновным в мошенничестве при строительство жилья в Москве, заявил об участии в выборах президента России.
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