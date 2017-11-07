ГАИ: под Брестом пьяный водитель насмерть сбил односельчанина и уехал

Юбилей Октябрьской революции в Брестском районе завершился трагедией на дороге. Около полуночи 7 ноября 32-летний житель деревни Вистычи на машине Audi A6 двигался в сторону родной деревни по дороге Н-134. На 25-м километре он совершил наезд на пешехода, своего односельчанина, шедшего в попутном направлении по правой стороне дороги .

"От полученных в результате наезда травм мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом. Шедший рядом с погибшим мужчина не пострадал и также был обозначен световозвращающим элементом", — рассказал Зенькевич.

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Водитель с места аварии скрылся, но благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС ГАИ его личность была установлена. Водитель был быстро обнаружен. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал 1,7 промилле алкоголя в его крови. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Комментарий инспектора отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Максима Зенькевича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.