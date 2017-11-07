Предприятия «Беллесбумпрома» увеличили экспорт почти до 300 миллионов долларов





Предприятия «Беллесбумпрома» за период январь-сентябрь увеличили экспорт на 6,3 % . Об этом сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Это самый высокий удельный вес экспорта за весь период работы и на 6,3 процентных пункта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На зарубежные рынки за 9 месяцев поставлено продукции на 299,5 млн долларов, что на 42,1% больше, чем за январь-сентябрь 2016-го.

География экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства охватывает 60 стран. Предприятия концерна активно работают как на рынках стран ближнего зарубежья, так и географически отдаленных стран. Например, в США поставляется белорусская фанера, пиломатериалы, двери, окна, в этом году ОАО "Ивацевичдрев" начало поставлять мебель.

В Иран, Ирак, Египет и Бахрейн поставляются древесные плиты, пиломатериалы и фанера, в Сирию - древесноволокнистые плиты, в Китай - фанера, в ОАЭ - мебель. Практически вся линейка продукции деревообработки поставляется в Турцию. Продукция целлюлозно-бумажного производства (бумага, картон, обои) продается на рынках Пакистана, Бангладеш, Бразилии, Индии, Кении, Камеруна, Марокко, Монголии, Шри-Ланки и других стран.

В целом доля поставок на рынки дальнего зарубежья по предприятиям концерна увеличивается уже несколько лет. За январь-сентябрь 2017 года из общего объема экспорта в страны вне СНГ поставлено 44,4% продукции. По итогам 2014 года эта доля составляла 28,2%, по итогам 2015-го - 34,5%, 2016-го - 42,6%.

Белорусские производители постоянно наращивают объемы экспорта в страны ЕС. За 9 месяцев 2017 года предприятия концерна поставили продукции на рынок ЕС на 120,9 млн долларов, что на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила БЕЛТА .

Наибольшие объемы продукции отгружаются в Польшу (на сумму более 57 млн долларов за 9 месяцев) и Литву (21,8 млн долларов), к аналогичному периоду прошлого года произошел рост на 74,4% и на 58,4% соответственно. На третьем месте - Германия (7,5 млн долларов).

Также предприятия концерна поставили продукцию в Румынию, Латвию и Венгрию в январе-сентябре более чем на 5 млн долларов. В целом освоены рынки практически всех государств, входящих в ЕС. Рынок стран СНГ также остается одним из наиболее приоритетных для организаций концерна. Стратегическим партнером здесь выступает Россия, куда поставляется более 65% от всего экспорта в СНГ (108,4 млн долларов за 9 месяцев 2017 года).