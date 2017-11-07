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Белорусский хоккеист стал лучшим среди новичков КХЛ

08.11.2017 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский хоккеист стал лучшим среди новичков КХЛ

Белорусский защитник китайского клуба «Куньлунь» Павел Воробей признан лучшим молодым игроком недели Континентальной хоккейной лиги.

Белорусский защитник Павел Воробей, играющий за китайский "Куньлунь", в трех последних матчах набрал 2 очка, а его шайба в ворота "Нефтехимика" стала победной.

Молодой защитник не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности, в среднем проводил на льду 10 мин. 19 сек. и совершил 8 бросков по воротам, сообщила БЕЛТА.

Также лучшими игроками недели чемпионата КХЛ в своих амплуа стали голкипер Юха Метсола из "Амура", защитник Роман Савченко из "Барыса", нападающий Сергей Шумаков из ЦСКА.

 
 
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Белорусский защитник китайского клуба «Куньлунь» Павел Воробей признан лучшим молодым игроком недели Континентальной хоккейной лиги.

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