Белорусский хоккеист стал лучшим среди новичков КХЛ





Белорусский защитник китайского клуба «Куньлунь» Павел Воробей признан лучшим молодым игроком недели Континентальной хоккейной лиги.

Белорусский защитник Павел Воробей, играющий за китайский "Куньлунь", в трех последних матчах набрал 2 очка, а его шайба в ворота "Нефтехимика" стала победной.

Молодой защитник не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности, в среднем проводил на льду 10 мин. 19 сек. и совершил 8 бросков по воротам, сообщила БЕЛТА .

Также лучшими игроками недели чемпионата КХЛ в своих амплуа стали голкипер Юха Метсола из "Амура", защитник Роман Савченко из "Барыса", нападающий Сергей Шумаков из ЦСКА.