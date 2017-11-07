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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти ребенка при обрушении дома в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело , сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте. "Сегодня следствием дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности - ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка", - проинформировала Юлия Гончарова.

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