ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По факту смерти ребенка при обрушении дома в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело

08.11.2017 14:34 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
По факту смерти ребенка при обрушении дома в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело
Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти ребенка при обрушении дома в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте. "Сегодня следствием дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности - ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка", - проинформировала Юлия Гончарова.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти ребенка при обрушении дома в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело , сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнесмен-мошенник выдвинул свою кандидатуру на пост президента России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика