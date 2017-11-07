Бортник: слухи о разрыве дипотношений Украины и России ходят постоянно

Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Внести этот пункт в законопроект о реинтеграции Донбасса предложил депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Сам законопроект будет рассмотрен Радой уже во втором чтении 16 ноября.



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"Пока это только слухи, но они могут быть достаточно обоснованными. Еще в марте 2016-го депутат Панасюк вносил в Раду закон о разрыве дипотношений между Украиной и Россией, но тогда против этого закона выступили и президент, и МИД. Более того, в июне-августе прошлого года российская сторона говорила о возможности разорвать дипотношения на фоне якобы задержания украинских диверсантов в Крыму", — рассказал Бортник.

По словам собеседника, разговор о разрыве дипломатических отношений Украины и России ведется постоянно, и если дипотношения между странами действительно будут разорваны, возникнет вопрос выбора посредника — страны, которая будет осуществлять консульские и дипломатические функции между Украиной и Россией.



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"В российско-грузинском конфликте таким посредником является Швейцария. Существует вероятность того, что она же будет выбрана и в этом случае. Но я думаю, что шансы у Беларуси выше, поскольку Беларусь сегодня является площадкой "Минских соглашений" и уже наработала имидж нейтральной страны, обеспечивающий мирные переговоры в отношении украинского кризиса", — отметил эксперт.

Комментарий директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника слушайте на радио Sputnik Беларусь.