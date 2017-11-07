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Возбуждено дело против могилевских чиновников по факту смерти ребенка

08.11.2017 16:14 — Разное | Ежедневник  
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Возбуждено дело против могилевских чиновников по факту смерти ребенка

Должностные лица управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета нарушили требования законодательства по сносу капитальных строений, что привело к смерти ребенка.

Ведется расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения железобетонного перекрытия на незавершенном строительном объекте. 

Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования законодательства, регламентирующие порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть и иные тяжкие последствия. 

На основании вышеизложенного УСК по Могилевской области в отношении должностных лиц Могилевского городского исполнительного комитета возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности (ст. 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Кроме того, следователями в Могилевском городском исполнительном комитете, РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» изъята соответствующая документация по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы.

С учетом полученной информации проводятся допросы. Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. 

Для проведения экспертиз привлечены специализированные научные сотрудники Белорусско-Российского университета. На разрешение данных экспертных исследований следствием поставлены вопросы как о качестве произведенных строительных работ, так и об организационно-технических причинах трагедии.

В ходе расследования установлено, что Комитет государственного контроля Могилевской области еще в 2010 году провел проверку и вынес предписание о сносе незаконно построенных объектов по ул. Загородное шоссе, д.31. На основании проведенной проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства. 

Предположительно, строительство велось некачественно – подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее задержанный мужчина освобожден по истечении срока задержания в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он остается в статусе подозреваемого, в его отношении применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

 
 
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Должностные лица управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета нарушили...

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