Гонконг назвали самым привлекательным городом для туристов

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За год город посетили 25 миллионов туристов.

Самым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг, сообщается в отчете Euromonitor International, пишет «Газета.ру ».

За год Гонконг посетили более 25 млн. туристов. На втором месте расположился Бангкок, который посетили 23,3 млн. человек, на третьем — Лондон, в который приехали 19,8 млн. туристов.