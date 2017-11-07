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Гонконг назвали самым привлекательным городом для туристов

08.11.2017 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Гонконг назвали самым привлекательным городом для туристов

фото: reports.travel.ru

За год город посетили 25 миллионов туристов.

Самым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг, сообщается в отчете Euromonitor International, пишет «Газета.ру».

За год Гонконг посетили более 25 млн. туристов. На втором месте расположился Бангкок, который посетили 23,3 млн. человек, на третьем — Лондон, в который приехали 19,8 млн. туристов.

 
 
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За год город посетили 25 миллионов туристов.

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