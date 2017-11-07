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Криминального подтекста в резонансном инциденте с водителем автобуса в Гродно нет

08.11.2017 16:20 — Разное | БелТА  
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8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Криминального подтекста в резонансном инциденте с водителем автобуса в Гродно нет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщалось, 4 ноября водитель рейсового автобуса неожиданно для пассажиров остановился на Старом мосту. 57-летний мужчина вышел из транспорта, перелез через ограждение и на глазах у пассажиров бросился в реку. К счастью, его удалось спасти. Спасатели-осводовцы достали мужчину из воды и передали медикам.

"По факту инцидента отделом внутренних дел администрации Октябрьского района проводится проверка. В ходе анализа и изучения обстоятельств событий, в том числе предшествовавших этому трагическому случаю, на сегодняшний день о криминальном подтексте говорить не приходится", - отметили в пресс-службе УВД. Противоправные деяния в отношении мужчины с чьей-либо стороны не совершались.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Криминального подтекста в резонансном инциденте с водителем автобуса в Гродно нет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского...

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