8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Криминального подтекста в резонансном инциденте с водителем автобуса в Гродно нет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщалось, 4 ноября водитель рейсового автобуса неожиданно для пассажиров остановился на Старом мосту. 57-летний мужчина вышел из транспорта, перелез через ограждение и на глазах у пассажиров бросился в реку. К счастью, его удалось спасти. Спасатели-осводовцы достали мужчину из воды и передали медикам.

"По факту инцидента отделом внутренних дел администрации Октябрьского района проводится проверка. В ходе анализа и изучения обстоятельств событий, в том числе предшествовавших этому трагическому случаю, на сегодняшний день о криминальном подтексте говорить не приходится", - отметили в пресс-службе УВД. Противоправные деяния в отношении мужчины с чьей-либо стороны не совершались.-0-