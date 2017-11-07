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СК: подробности уголовного дела в отношении могилевских чиновников
08.11.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб" title="На стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб" class="">
© Фото: УСК по Могилевской области
"В ходе расследования установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства, а также других структурных подразделений Могилевского горисполкома ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили
Следователями изъята документация в Могилевском горисполкоме и Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру, касающаяся выделения земельного участка и проектирования строительства.
"С учетом полученной информации проводятся допросы. Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз", — сказала Соленюк.
Еще в результате проверки в 2010 году Комитетом госконтроля Могилевской области было вынесено
"Предположительно, строительство велось некачественно, подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения", — рассказала Соленюк.
Как ранее сообщал Sputnik,
Расследование ранее возбужденного уголовного дела по статье 144 "причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Республики Беларусь в настоящее время продолжается.
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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