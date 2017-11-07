СК: подробности уголовного дела в отношении могилевских чиновников

Уголовное дело в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома возбуждено по статье 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь, отметила собеседница радио Sputnik Беларусь.

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Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб" title="На стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб" class=""> © Фото: УСК по Могилевской области СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб

"В ходе расследования установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства, а также других структурных подразделений Могилевского горисполкома ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования законодательства о сносе самовольно возведенных капитальных строений по улице Загородное шоссе дом 31, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть и иные тяжкие последствия", — рассказала Соленюк.

Следователями изъята документация в Могилевском горисполкоме и Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру, касающаяся выделения земельного участка и проектирования строительства.

"С учетом полученной информации проводятся допросы. Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз", — сказала Соленюк.

Еще в результате проверки в 2010 году Комитетом госконтроля Могилевской области было вынесено предписание о сносе незаконно построенных объектов на Загородном шоссе, д.31 . Тогда же были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома.

"Предположительно, строительство велось некачественно, подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения", — рассказала Соленюк.

Как ранее сообщал Sputnik, владелец недостроенного дома был задержан после гибели ребенка , однако сейчас он освобожден из-под стражи в связи с истечением срока задержания. Мужчина остается в статусе подозреваемого.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по статье 144 "причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Республики Беларусь в настоящее время продолжается.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.