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Маурер: мы хотим использовать Беларусь как пример

08.11.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Красного Креста впервые посещает Беларусь с официальным визитом. Руководитель гуманитарной организации встретился с рядом белорусских чиновников и главой государства, а позже пообщался и с журналистами.

Маурер: мы хотим использовать Беларусь как пример
© Фото: пресс-служба президента
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"Нам кажется, что Беларусь — пример того, как международное гуманитарное право интегрировано и имплементировано в страну и общество. Мы хотим использовать этот пример и распространять этот опыт по всему миру", — заявил Маурер в Минске.

Он также выразил уверенность в том, что влияние Беларуси в СНГ, ШОС и других структурах поможет в работе Красного Креста в регионе.

Высоко оценил Маурер и развитие гуманитарного права с академической точки зрения. Сотрудничество и с университетами МККК хотел бы расширять.

"Хотелось бы, чтобы больше белорусов приходили работать в МККК — нам нужно больше заинтересованных людей со знаниями и опытом", — добавил он.

Смотрите видео визита президента Красного Креста в Минск на Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер высоко отметил роль Беларуси в гуманитарном сотрудничестве. Смотрите видео с выступлением главы...

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