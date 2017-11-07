Маурер: мы хотим использовать Беларусь как пример

Президент Красного Креста впервые посещает Беларусь с официальным визитом. Руководитель гуманитарной организации встретился с рядом белорусских чиновников и главой государства, а позже пообщался и с журналистами.

"Нам кажется, что Беларусь — пример того, как международное гуманитарное право интегрировано и имплементировано в страну и общество. Мы хотим использовать этот пример и распространять этот опыт по всему миру", — заявил Маурер в Минске.

Он также выразил уверенность в том, что влияние Беларуси в СНГ, ШОС и других структурах поможет в работе Красного Креста в регионе.

Высоко оценил Маурер и развитие гуманитарного права с академической точки зрения. Сотрудничество и с университетами МККК хотел бы расширять.

"Хотелось бы, чтобы больше белорусов приходили работать в МККК — нам нужно больше заинтересованных людей со знаниями и опытом", — добавил он.

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