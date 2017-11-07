ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Harley-Davidson выпустил мотоцикл-трансформер

08.11.2017 16:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Harley-Davidson выпустил мотоцикл-трансформер

фото: lenta.ru

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson выпустил новую модель в семействе Softail — Sport Glide.

Мотоцикл оснащен двигателем V-Twin Milwaukee-Eight 107 рабочим объемом 1,75 литра; мощность не разглашается. Характерная особенность модели — возможность трансформации из туринга (мотоцикла для дальних поездок) в круизер (мотоцикл для города). Это достигается благодаря съемным кофрам и обтекателю, сообщает "Лента.ру"

«Sport Glide — это современный взгляд на классический дизайн Harley-Davidson», — прокомментировал новинку Брэд Ричардс, вице-президент фирмы по планированию и стилю.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson выпустил новую модель в семействе Softail — Sport Glide.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Uber и NASA объединились в работе над проектом летающего такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика