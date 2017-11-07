Harley-Davidson выпустил мотоцикл-трансформер

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Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson выпустил новую модель в семействе Softail — Sport Glide.

Мотоцикл оснащен двигателем V-Twin Milwaukee-Eight 107 рабочим объемом 1,75 литра; мощность не разглашается. Характерная особенность модели — возможность трансформации из туринга (мотоцикла для дальних поездок) в круизер (мотоцикл для города). Это достигается благодаря съемным кофрам и обтекателю, сообщает "Лента.ру" .

«Sport Glide — это современный взгляд на классический дизайн Harley-Davidson», — прокомментировал новинку Брэд Ричардс, вице-президент фирмы по планированию и стилю.