ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Uber и NASA объединились в работе над проектом летающего такси

08.11.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Uber и NASA объединились в работе над проектом летающего такси

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Uber подписали соглашение о совместной работе над проектом летающего такси.

НАСА совместно с Uber займется разработкой проекта летающего такси, тестирование которого запланировано на 2020 год. Об этом сообщил директор отдела производства Uber Джефф Холден.

Предполагается, что НАСА в проекте под названием Uber Elevate займется разработкой транспортной сети для летающих автомобилей. Как сообщила Uber, компании подписали соглашение о совместной работе над "беспилотным управлением движения" летательных аппаратов.

"UberAir будет выполнять гораздо больше рейсов в день, чем когда-либо выполняли такси. Для того, чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством", — заявил Холден телеканалу.

"Объединение опыта разработки программного обеспечения Uber с десятилетиями опыта работы в сфере космического пространства НАСА — важный шаг вперед для Uber Elevate", — добавил он.

Uber в среду также заявила, что планирует опробовать проект в Лос-Анджелесе в 2020 году. Ранее она также сообщила об испытании транспортного средства в Дубае и в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт в том же году, сообщили РИА Новости.

Компания ожидает, что цена полета в новом такси будет примерно равна поездке с помощью UberX — бюджетного сервиса компании. Услугу летающего такси планируется запустить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США, Калифорния).

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Uber подписали соглашение о совместной работе над проектом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Не доехал до подъезда - доставит по воздуху. Электрофургон Workhorse оснастили дроном на крыше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика