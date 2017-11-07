Uber и NASA объединились в работе над проектом летающего такси





Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Uber подписали соглашение о совместной работе над проектом летающего такси.

НАСА совместно с Uber займется разработкой проекта летающего такси, тестирование которого запланировано на 2020 год. Об этом сообщил директор отдела производства Uber Джефф Холден.



Предполагается, что НАСА в проекте под названием Uber Elevate займется разработкой транспортной сети для летающих автомобилей. Как сообщила Uber, компании подписали соглашение о совместной работе над "беспилотным управлением движения" летательных аппаратов.

"UberAir будет выполнять гораздо больше рейсов в день, чем когда-либо выполняли такси. Для того, чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством", — заявил Холден телеканалу.

"Объединение опыта разработки программного обеспечения Uber с десятилетиями опыта работы в сфере космического пространства НАСА — важный шаг вперед для Uber Elevate", — добавил он.

Uber в среду также заявила, что планирует опробовать проект в Лос-Анджелесе в 2020 году. Ранее она также сообщила об испытании транспортного средства в Дубае и в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт в том же году, сообщили РИА Новости .

Компания ожидает, что цена полета в новом такси будет примерно равна поездке с помощью UberX — бюджетного сервиса компании. Услугу летающего такси планируется запустить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США, Калифорния).