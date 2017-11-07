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Солдатам в Печах разрешено иметь при себе телефоны

08.11.2017 17:11 — Разное | БДГ  
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Мобильные телефоны разрешенного образца (без интернета, видео- и фотокамеры и диктофона) могут иметь при себе солдаты, проходящие службу в Печах и любых других военных частях.

Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что решение принято начальником 72-го объединенного учебного центра.

Ранее также разрешалось звонить по мобильным телефонам, но они должны были находиться в строго установленных местах – в канцелярии или у командира, а время пользования ими фиксировалось в специальном журнале.

С этого времени их разрешено носить при себе, однако звонить можно только в определенные часы, указанные в распорядке как «время для личных потребностей» – после ужина, перед сном. В другое время телефон должен находиться в режиме «вибро» или с отключенным звуком.

В министерстве отметили, что родители солдат могут в любое время позвонить командирам, психологам, офицерам, все номера телефонов доступны.

Нововведение действует не только в Печах, но и в других военных частях Беларуси, только время использования мобильных телефонов устанавливается командирами.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Равков сообщил, что в военных частях решено установить камеры видеонаблюдения для минимизации малейших спорных вопросов. 

По словам Равкова, в настоящее время в Печах проходят проверку офицеры, прапорщики, школа подготовки специалистов. По результатам для не прошедших тестирование офицеров будет заново поведена аттестация, которая может закончиться увольнением или понижением в должности.

18 октября Равков сообщил, что в настоящее время принимаются меры кадрового, технического, организационного характера в отношении воинской части 72-го объединенного учебного центра, в которой проходил службу Александр Коржич. Министр обещал кардинальное решить вопрос в ближайшее время.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль. По факту возбуждено 13 уголовных дел. Ведется расследование.

 
 
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