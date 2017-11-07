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Солдатам в Печах разрешено иметь при себе телефоны
Мобильные телефоны разрешенного образца (без интернета, видео- и фотокамеры и диктофона) могут иметь при себе солдаты, проходящие службу в Печах и любых других военных частях.
Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что решение принято начальником 72-го объединенного учебного центра.
Ранее также разрешалось звонить по мобильным телефонам, но они должны были находиться в строго установленных местах – в канцелярии или у командира, а время пользования ими фиксировалось в специальном журнале.
С этого времени их разрешено носить при себе, однако звонить можно только в определенные часы, указанные в распорядке как «время для личных потребностей» – после ужина, перед сном. В другое время телефон должен находиться в режиме «вибро» или с отключенным звуком.
В министерстве отметили, что родители солдат могут в любое время позвонить командирам, психологам, офицерам, все номера телефонов доступны.
Нововведение действует не только в Печах, но и в других военных частях Беларуси, только время использования мобильных телефонов устанавливается командирами.
Напомним, ранее министр обороны Андрей Равков сообщил, что в военных частях решено установить камеры видеонаблюдения для минимизации малейших спорных вопросов.
По словам Равкова, в настоящее время в Печах
18 октября Равков
Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
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Мобильные телефоны разрешенного образца (без интернета, видео- и фотокамеры и диктофона) могут иметь при себе солдаты, проходящие службу в Печах и любых других...
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