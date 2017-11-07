Румыния поддержит Беларусь в сотрудничестве с ЕС





Как заявил министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорел Мелешкану, Румыния будет и дальше способствовать диалогу между ЕС и Беларусью.

Румыния поддерживает и будет поддерживать развитие сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью. "Румыния поддерживает и будет продолжать поддерживать развитие диалога и сотрудничества между ЕС и Беларусью", сообщила БЕЛТА .

"Мы приветствуем результаты двусторонней открытости, зафиксированные в последние годы: отмена санкционного режима, развитие двустороннего диалога (координационная группа ЕС - Беларусь, диалог ЕС - Беларусь по правам человека), сотрудничество в энергетической области, торговле, инвестициях, образовании, передвижении граждан", - сказал Теодор-Виорел Мелешкану.

Румыния также остается сторонником заключения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, которое находится в процессе согласования между представителями Европейской комиссии и властями Беларуси. "Выражаем надежду на изыскание в самое ближайшее время компромиссного решения по этому вопросу", - добавил он.

