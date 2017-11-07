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Румыния поддержит Беларусь в сотрудничестве с ЕС
08.11.2017 17:10 — Разное | Ежедневник
Как заявил министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорел Мелешкану, Румыния будет и дальше способствовать диалогу между ЕС и Беларусью.
Румыния поддерживает и будет поддерживать развитие сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью. "Румыния поддерживает и будет продолжать поддерживать развитие диалога и сотрудничества между ЕС и Беларусью", сообщила
"Мы приветствуем результаты двусторонней открытости, зафиксированные в последние годы: отмена санкционного режима, развитие двустороннего диалога (координационная группа ЕС - Беларусь, диалог ЕС - Беларусь по правам человека), сотрудничество в энергетической области, торговле, инвестициях, образовании, передвижении граждан", - сказал Теодор-Виорел Мелешкану.
Румыния также остается сторонником заключения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, которое находится в процессе согласования между представителями Европейской комиссии и властями Беларуси. "Выражаем надежду на изыскание в самое ближайшее время компромиссного решения по этому вопросу", - добавил он.
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Как заявил министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорел Мелешкану, Румыния будет и дальше способствовать диалогу между ЕС и Беларусью.
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