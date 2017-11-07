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Почему гуманитариям поздно идти в IT
08.11.2017 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: nsk.fintuning.ru
Программисты получают все больше, журналисты все меньше. Раньше все поголовно мечтали быть юристами, теперь идут в айтишники.
Руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов рассказал
На днях увиделся с подругой — выпускницей философского факультета МГУ. Полгода пытается найти работу. Пошла в продавщицы магазина винтажных вещей — не понравилось, в книжном работать — скучно. Когда она сказала, что пошла учиться на программиста Python, я скептически усмехнулся, но смолчал. А надо было уже тогда отговорить. Россия — родина слонов, но не программистов: в сфере IT она катастрофически отстала от других стран, а последние перемены только увеличивают отставание.
Начнем с того, что в российских вузах не готовят программистов, таких направлений попросту нет. Есть курсы повышения квалификации, но сертификаты и дипломы, выданные там, в компаниях зачастую не котируются. При этом, будем откровенны, двухмесячное обучение в академии Google даст куда больше пользы, чем 4 года на университетском насесте — просто потому, что скорость устаревания знаний увеличилась. Кто вспомнит сейчас BASIC или Pascal? Сейчас в ходу другие языки: Python, Ruby, Go, c#, C++, PHP, JavaScript.
Во-вторых, труд программистов переоценен, но найти хороших специалистов очень трудно. В 2016 году в России
Завидев сетевой стек, специалисты по железу тушевались, как школьник на выпускном. Когда программистов спрашивали, что такое API, они начинали вещать про ABI, это как если бы в Мадриде заговорили по-каталански. Были те, кто предлагал использовать спинлок вместо мьютекса в обработке прерывания. Это как если бы химик причислил сурьму к благородным газам.
В-третьих, происходит удивительная (и скрытая) утечка мозгов. Единственный россиянин из топ-5 лучших в мире программистов iOS работает на Apple, хоть и живет в Москве.
Если хотите переучиваться на программиста, будьте готовы: через три года работы у вас не будет.
Если вы соберетесь переучиваться на программиста, будьте готовы, что через 3–4 года работу у вас заберут сайты-шаблоны, где выложены необходимые коды в открытом доступе, или искусственный интеллект, который теперь тоже учат писать программы. Впрочем, ИИ угрожает не только программистам: 30% банковского персонала в ближайшие пять лет потеряют работу, потому что ее эффективнее и лучше смогут выполнять роботы и алгоритмы, полагает бывший глава финансового конгломерата Citigroup Викрам Пандит. Задуматься стоит и журналистам: бот Heliograf в газете The Washington Post зарекомендовал себя в написании коротких спортивных и политических новостей куда лучше, чем штатные корреспонденты. Другая причина — упрощение и шаблонизация многих решений. Например, сегодня не обязательно нанимать программиста для создания сайта компании: такие сервисы, как Wix или Tilda, понятны даже неспециалисту, да и Google создал приложение сайтов-визиток для малых и средних компаний.
Учитывая последние тренды на рынке IT, возникает вопрос: кто же действительно будет востребован в обозримом будущем?
Во-первых, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Это направление перевернет все отрасли и направления экономики.
Во-вторых, инженеры, умеющие и паять, и программировать: развитие беспилотных технологий, интернета вещей, виртуальной реальности предполагает производство умного железа, а без инженеров это невозможно.
В-третьих, архитекторы, способные развернуть сложные частные и коммерческие системы: с момента установки сервера, роутера и компьютера и до загрузки всего необходимого ПО и поддержания работоспособности.
Наконец, специалисты по информационной безопасности. К 2019 году ущерб от киберпреступлений превысит 2 триллиона долларов (согласно данным исследования Juniper Research). В России количество преступлений, совершенных хакерами, с 2013 по 2016 год
Не стремитесь в айтишники, лучше прокачайте навыки в смежной области
В общем, если вы получили гуманитарное образование, не стремитесь сменить профиль и стать программистом — в этом вы вряд ли преуспеете. Лучше прокачайте ваши навыки в смежной с IT областью, и здесь вам помогут образовательные курсы Coursera, Stepik, Codecademy, а для более глубокого погружения — лекции MIT или Стэнфорда.
В моей практике встречались люди, которые уходили из IT в маркетинг, банки, юриспруденцию — и преуспели. Этому способствовали понимание современных технологий и тенденций, технический склад ума и «алгоритмизация» процессов работы. Они становились высококлассными маркетологами, понимающими алгоритмы работы ИИ. Юристами, специализирующимися на выводе IT-стартапов на международный рынок. Или брокерами, детально разбирающимися в работе бирж.
А если гуманитарий осваивает IT, он становится очередным бездарным разработчиком сайта.
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Программисты получают все больше, журналисты все меньше. Раньше все поголовно мечтали быть юристами, теперь идут в айтишники.
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