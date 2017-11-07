По факту гибели ребенка в «недострое» возбуждено два уголовных дела

Уголовные дела возбуждены по факту гибели 9-летнего ребенка по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Служебная халатность».

По словам представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, в служебной халатности обвиняются чиновники горисполкома Могилева.

Следователи установили, что сотрудники управления архитектуры и градостроительства и других подразделений горисполкома исполняли свои служебные обязанности ненадлежащим образом и не проконтролировали факт сноса самовольно построенного дома на Загородном шоссе, что повлекло смерть по неосторожности и иные тяжкие последствия.

Было выяснено, что Комитетом госконтроля было вынесено предписание о сносе самовольной стройки по вышеуказанному адресу, но чиновники Могилевского исполкома не проконтролировали должным образом соблюдение земельного и градостроительного законодательства и были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что 1 ноября на детей в недостроенном частном доме упала плита перекрытия. Один мальчик погиб, второй попал в реанимацию.

Следственный комитет задержал хозяина «недостроя». В отношении мужчины, занимавшегося незаконным строительством, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Теперь он освобожден из-под стражи, но продолжает оставаться в статусе подозреваемого.