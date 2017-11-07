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По факту гибели ребенка в «недострое» возбуждено два уголовных дела

08.11.2017 17:34 — Разное | БДГ  
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Уголовные дела возбуждены по факту гибели 9-летнего ребенка по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Служебная халатность».

По словам представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, в служебной халатности обвиняются чиновники горисполкома Могилева.

Следователи установили, что сотрудники управления архитектуры и градостроительства и других подразделений горисполкома исполняли свои служебные обязанности ненадлежащим образом и не проконтролировали факт сноса самовольно построенного дома на Загородном шоссе, что повлекло смерть по неосторожности и иные тяжкие последствия.

Было выяснено, что Комитетом госконтроля было вынесено предписание о сносе самовольной стройки по вышеуказанному адресу, но чиновники Могилевского исполкома не проконтролировали должным образом соблюдение земельного и градостроительного законодательства и были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что 1 ноября на детей в недостроенном частном доме упала плита перекрытия. Один мальчик погиб, второй попал в реанимацию.

Следственный комитет задержал хозяина «недостроя». В отношении мужчины, занимавшегося незаконным строительством, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Теперь он освобожден из-под стражи, но продолжает оставаться в статусе подозреваемого.

 
Теги: Могилев
 
 
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Уголовные дела возбуждены по факту гибели 9-летнего ребенка по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Служебная халатность».

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