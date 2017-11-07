Трабант — легендарный и самый "вкусный" автомобиль прошлого века (многие, наверное, помнят эпизод из фильма Эмира Кустурицы "Черная кошка, белый кот").

Этому автомобилю было суждено стать символом не просто эпохи, но целого государства. Те, кто бывал в Берлине, могут подтвердить, что из всех сувениров в лавках для туристов наиболее распространена игрушечная модель "Трабанта".

Несмотря на то, что выпускался автомобиль лишь до 1980-х, по улицам Германии до сих пор бегают легендарные пластмассовые малолитражки в самом разном состоянии: от потрепанных годами рабочих лошадок, до тюнингованых и блестящих розовым или золотым лаком ретро-экспонатов "Траби".

На самом деле, то, что кузов "Трабанта" был полностью пластиковым — это заблуждение. При производстве автомобиля, действительно, был применен дюропласт — материал, похожий по составу на стеклопластик. Из него были сделаны декоративные панели, а остов кузова и каркас был цельнометаллическим. Применение дюропласта позволило снизить вес и без того маленькой машинки — "Траби" весил всего 620 килограммов.

Возродить легендарный "Траби", причем в модном нынче образе — электромобиля — попыталась немецкая компания Herpa Miniaturmodelle, которая производит игрушечные модели автомобилей и самолетов. Концепт-кар с 61-сильным электродвигателем был показан в 2009 году на Франкфуртском автосалоне, что вызвало фурор среди фанатов марки. Однако до серийных машин дело пока так не дошло.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры легендарного автомобиля.