ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

08.11.2017 17:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Бывший телохранитель поп-певицы Мэрайи Кэри Майкл Анелло обвинил ее в сексуальных домогательствах — скоро он обещает подать иск в суд, передают американские таблоиды.

Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах
Sputnik
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Череда обвинений в сексуальных домогательствах затронула половину Голливуда. Очередной жертвой подобных заявлений стала 47-летия Кэри — ее бывший телохранитель уверяет, что певица домогалась него.

Как рассказал сам Майкл Анелло порталу TMZ, Кэри приглашала его в свой гостиничный номер, где была одета только в прозрачный пеньюар. Певица не выпускала Анелло до тех пор, пока он не разобрал ее чемоданы, а самого телохранителя и его коллег называла "нацистами и скинхедами".

Обвиняет бывший охранник Кэри и в том, что она специально "совершала половые акты так, чтобы он это видел".

Сейчас Анелло готовит иск в суд. По его словам, адвокаты певицы предлагали ему деньги, чтобы "замять" историю, но экс-телохранитель не согласился с суммой.

Ранее в сексуальных домогательствах обвиняли преимущественно мужчин-знаменитостей: кинопродюсера Харви Вайнштейна, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана. На днях подобные обвинения выдвигали и в отношении Карла Сарджента, министра правительства Уэльса. Его уволили сразу же после публичных обвинений, а 7 ноября Сарджент совершил суицид.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица один раз встретила своего телохранителя в прозрачном пеньюаре и называла его нацистом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
По факту гибели ребенка в «недострое» возбуждено два уголовных дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика