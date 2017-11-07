Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Бывший телохранитель поп-певицы Мэрайи Кэри Майкл Анелло обвинил ее в сексуальных домогательствах — скоро он обещает подать иск в суд, передают американские таблоиды.



Sputnik Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Череда обвинений в сексуальных домогательствах затронула половину Голливуда. Очередной жертвой подобных заявлений стала 47-летия Кэри — ее бывший телохранитель уверяет, что певица домогалась него.

Как рассказал сам Майкл Анелло порталу TMZ, Кэри приглашала его в свой гостиничный номер, где была одета только в прозрачный пеньюар. Певица не выпускала Анелло до тех пор, пока он не разобрал ее чемоданы, а самого телохранителя и его коллег называла "нацистами и скинхедами".

Обвиняет бывший охранник Кэри и в том, что она специально "совершала половые акты так, чтобы он это видел".

Сейчас Анелло готовит иск в суд. По его словам, адвокаты певицы предлагали ему деньги, чтобы "замять" историю, но экс-телохранитель не согласился с суммой.

Ранее в сексуальных домогательствах обвиняли преимущественно мужчин-знаменитостей: кинопродюсера Харви Вайнштейна, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана. На днях подобные обвинения выдвигали и в отношении Карла Сарджента, министра правительства Уэльса. Его уволили сразу же после публичных обвинений, а 7 ноября Сарджент совершил суицид.