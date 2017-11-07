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Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах
08.11.2017 17:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Бывший телохранитель поп-певицы Мэрайи Кэри Майкл Анелло обвинил ее в сексуальных домогательствах — скоро он обещает подать иск в суд, передают американские таблоиды.
Череда обвинений в сексуальных домогательствах затронула половину Голливуда. Очередной жертвой подобных заявлений стала 47-летия Кэри — ее бывший телохранитель уверяет, что певица домогалась него.
Как рассказал сам Майкл Анелло порталу TMZ, Кэри приглашала его в свой гостиничный номер, где была одета только в прозрачный пеньюар. Певица не выпускала Анелло до тех пор, пока он не разобрал ее чемоданы, а самого телохранителя и его коллег называла "нацистами и скинхедами".
Обвиняет бывший охранник Кэри и в том, что она специально "совершала половые акты так, чтобы он это видел".
Сейчас Анелло готовит иск в суд. По его словам, адвокаты певицы предлагали ему деньги, чтобы "замять" историю, но экс-телохранитель не согласился с суммой.
Ранее в
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Певица один раз встретила своего телохранителя в прозрачном пеньюаре и называла его нацистом.
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