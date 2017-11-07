Мухин: НАТО снова готовит почву для агрессивных действий против России

НАТО не в состоянии самостоятельно справиться с киберугрозами, заявил помощник генсека альянса Сорин Дукару. О необходимости действовать сообща в борьбе с киберпреступностью совместно с международными организациями, странами-партнерами, научными кругами и промышленным сектором помощник генерального секретаря НАТО заявил на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене. По словам представителя альянса, ранее в НАТО рассматривали кибербезопасность в качестве технического аспекта, однако сейчас альянс делает ее одной из основ своей политики.



© Sputnik/ Алексей Никольский Шойгу заявил об обострении на границе России и стран НАТО

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал радио Sputnik заявление помощника генсека альянса применительно к возможному сотрудничеству с Россией в борьбе с киберугрозакми.

"Заявления со стороны НАТО о том, что они готовы к сотрудничеству, в том числе, и с Россией, звучат всегда ровно перед тем, как НАТО собирается игнорировать это сотрудничество. Судя по всему, НАТО сейчас готовит почву для того, чтобы произвести очередные действия весьма агрессивного характера в адрес России, но при этом выставить Россию чуть ли не агрессором и чуть ли не причиной этих действий", — сказал Мухин.

По словам эксперта, подобного рода акции, как правило, производятся помощниками генсекретаря НАТО и далее информационно множатся через все медиаструктуры альянса. Обычно это происходит перед масштабными учениями, агрессивность которых сложно скрыть.

"Мы имеем дело с проявлением информационного противоборства НАТО — Россия", — резюмировал Мухин.

Комментарий генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина слушайте на радио Sputnik Беларусь.