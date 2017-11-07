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На концерте Бузовой в Минске пройдет кастинг "Дома-2"

08.11.2017 18:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Презентация полноформатного альбома телеведущей и певицы Ольги Бузовой состоится сегодня в Минске.

Кроме выступления звезды поклонники также смогут испытать свое счастье и попасть на "Дом-2". Бузова рассказала, что для этого необходимо найти фирменную стойку телепроекта, заполнить и оставить свою анкету представителю "Дома-2". Также на концерте можно будет купить "мерч" (аксессуары, одежду и диски) певицы.

В своем аккаунте Бузова опубликовала фото с саундчека в Минске и напомнила, что билеты на сегодняшний концерт все еще можно купить.

Саундчек

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы попасть на популярный телепроект, необходимо будет найти фирменную стойку "Дома-2" и заполнить свою анкету.

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