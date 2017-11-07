МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Презентация полноформатного альбома телеведущей и певицы Ольги Бузовой состоится сегодня в Минске.

Кроме выступления звезды поклонники также смогут испытать свое счастье и попасть на "Дом-2". Бузова рассказала, что для этого необходимо найти фирменную стойку телепроекта, заполнить и оставить свою анкету представителю "Дома-2". Также на концерте можно будет купить "мерч" (аксессуары, одежду и диски) певицы.

В своем аккаунте Бузова опубликовала фото с саундчека в Минске и напомнила, что билеты на сегодняшний концерт все еще можно купить.