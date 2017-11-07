Первая очередь Белорусской антарктической станции должна быть построена в 2019 году





Строительство первой очереди Белорусской антарктической станции планируется завершить к 2019 году.

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник экспедиции Алексей Гайдашов, передает БЕЛТА.

"В планах Национальной академии наук - в ближайшие два года завершить строительство первой очереди Белорусской антарктической станции, чтобы начиная с 2019 года перейти к круглогодичным мероприятиям, провести первую зимовку белорусских полярников в Антарктиде", - сказал Алексей Гайдашов.

При этом полярники планируют смонтировать четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции.

"Десятая белорусская экспедиция вскоре отправится в Антарктиду. Мы пробудем там до конца февраля - середины марта. Запланирован широкий спектр научных исследований, продолжится строительство Белорусской антарктической станции. В этот раз мы планируем смонтировать четыре новые секции. Они включают научные лаборатории, жилые помещения, помещения для санитарно-гигиенических целей", - сказал Алексей Гайдашов. Среди других задач экспедиции - проведение научных исследований по таким направлениям, как микробиология, подспутниковые наблюдения в интересах космической программы, геофизический мониторинг, изучение состава атмосферы, ультрафиолетовой радиации, климата, мониторинг озонового слоя. Исследования будут проводиться с использованием приборов белорусской разработки.