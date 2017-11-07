Никаких телефонов: Папу Римского огорчают смартфоны на мессах

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции на площади святого Петра признался, что его огорчает использование мобильных телефонов для фотографирования во время богослужений.

Понтифику становится грустно, когда во время мессы он видит много поднятых телефонов.

"Это плохо, и мне очень печально, когда я провожу богослужение здесь, на площади, или в базилике, и вижу так много поднятых телефонов, причем не только верующих, но священников и епископов", — отметил Папа Римский.

Он призвал переосмыслить значение и ценность таинств богослужения и причастия, а также задать себе вопросы о том, как научить ребенка креститься и почему перед началом молитвы нужно преклонять колени.

Папа Римский также призвал не выпускать из рук Библию, как если бы это был смартфон. Он порекомендовал ограничить просмотр телевидения и использование телефона во время семейных ужинов.

"Месса — это не спектакль. Речь идет о том, чтобы идти навстречу страстям и воскресению Господа. Поэтому священник говорит "Возвысим наши сердца". Что это значит? Запомните: никаких телефонов", — сказал Папа Римским.

Несмотря на такую позицию, сам понтифик активно использует интернет-ресурсы для общения с верующими. На его аккаунт в Twitter подписаны более 40 миллионов человек. А число фолловеров недавно открытой страницы в Instagram превысило 5 миллионов.