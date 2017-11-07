В белорусской науке почти 60 процентов - технари





В профессиональной структуре научных кадров преобладали специалисты в области технических наук, удельный вес которых составил 59,6% от общего числа исследователей.

Об этом говорится в статистическом обзоре Белстата, приуроченного к Всемирному дню науки (WorldScienceDay), который отмечается ежегодно 10 ноября.

Как говорится в обзоре, в сфере научных исследований и разработок в 206 году было занято почти 26 тыс. человек (0,7% от общей численности работающих в организациях республики).

Научными исследованиями и разработками в республике в прошлом году занималось 16,9 тыс. исследователей. Возраст каждого четвертого исследователя (23,5%) не превышал 30 лет. Каждый пятый исследователь имел ученую степень.

Как и в предыдущие годы, в 2016 году в профессиональной структуре научных кадров преобладали специалисты в области технических наук, удельный вес которых составил 59,6% от общего числа исследователей, 20,1% заняты в области естественных наук, 7% – в области социально-экономических и общественных наук.

В Беларуси на ближайшие годы приоритетными направлениями научных исследований определены энергетика, химический синтез и продукты, биологические системы и технологии, медицина и фармация, информатика и космические исследования.