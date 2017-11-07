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Фаза быстрого интеграционного роста в ЕАЭС пройдена

08.11.2017 21:11 — Разное | Ежедневник  
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Фаза быстрого интеграционного роста в ЕАЭС пройдена

На это указывают крайне сложные процессы согласования позиций по Таможенному кодексу и общему рынку лекарственных средств и медицинских изделий. Дальнейшее развитие будет осуществляться значительно сложнее.

Об этом говорится в  докладе «Евразийский экономический союз: интеграция между идеальным и реальным». Его авторами стали Роза Турарбекова, Елена Семак и Елена Довгань. Доклад был презентован в ходе конференции экспертной инициативы "Минский диалог" в белорусской столице.

Динамика развития

В работе отмечается, что евразийская экономическая интеграция демонстрирует постепенное развитие. Однако очевидны и ограничения для дальнейшей интеграции. В 2015-2016 годах стало понятно, что фаза быстрого интеграционного роста пройдена, на что указывают крайне сложные процессы согласования позиций по Таможенному кодексу и общему рынку лекарственных средств и медицинских изделий. Дальнейшее развитие будет осуществляться значительно сложнее. В 2016 г. продолжилась негативная тенденция падения взаимной торговли и инвестиций, хотя темпы падения и замедлились. При этом официальные представители ЕАЭС считают, что интеграционная группировка играет роль «амортизатора» негативного влияния внешних шоков. Так, объем внутрисоюзной торговли сократился на 6,7% по сравнению с падением оборота внешней торговли на 12%. А физический объем и вовсе вырос на 0,4%. Интеграционные эффекты в 2016 г. сработали для новичков: экспорт Армении в стоимостном объеме вырос на 20% (в страны ЕАЭС – на 53%), экспорт Кыргызстана вырос в ЕАЭС на 4,4% (в третьи страны – на 5,2%). Однако во всех странах-членах ЕАЭС в 2016 г. были нарушены критерииустойчивостимакроэкономического развития, предусмотренные Договором о ЕАЭС.

Барьеры

Авторы доклада разделили барьеры, стоящие на пути более тесной экономической интеграции в рамках ЕАЭС на 4 группы: политические, макроэкономические,  институциональные и косвенные.

Говоря о политических барьерах, авторы доклада обратили внимание, что именно статус постсоветских государств привел к восприятию интеграции как реальной угрозы «поглощения» более сильным партнером.

Экономисты отметили, что одним из важнейших условий успешной интеграции является наличие у стран близкого уровня экономического развития и зрелости рыночной экономики. Их хозяйственные механизмы должны быть совместимыми. Однако со зрелостью рыночной экономики и совместимостью хозяйственных механизмов у ЕАЭС проблемы, из чего проистекают экономические барьеры.

Разные скорости и подходы в приватизационных процессах формируют институциональные барьеры. В частности, как говорится в докладе, «серьезной системной проблемой ЕАЭС является слабое развитие среднего и мелкого бизнеса в связи с недостатком финансирования, неразвитостью сектора услуг для бизнеса, высоким уровнем налоговой нагрузки, административными барьерами, препятствующими созданию и поддержке малых предприятий. Интеграция бизнеса в ЕАЭС институционально слабо оформлена, взаимодействие происходит на уровне отдельных компаний или деловых групп. О масштабных процессах корпоративной интеграции говорить сложно».

К косвенным барьерам авторы доклада отнесли факторы, которые напрямую не относятся к интеграционным процессам, но препятствуют развитию экономических институтов. К таким барьерам относятся низкая эффективность работы правительств, а также высокий уровень коррупции и неполное обеспечение правопорядка в некоторых государствах ЕАЭС.

 

 
 
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