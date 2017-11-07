



В период с 1995 по 2007 годы темпы роста экономики Беларуси были одними из самых высоких в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Однако с 2010 года экономический рост значительно замедлился. Произошло это из-за нарушения экономических стимулов на микроуровне. В частности, темпы роста белорусской экономики скрыли стагнацию производительности.

Об этом заявил старший региональный постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Бас Баккер в своем докладе на Кастрычнiцкім эканамiчным форуме.

Он отметил необходимость грамотного проведения макро и микроэкономической политики. «Если макрополитика выбрана неправильно, то вы не выберетесь из нищеты», - заявил представитель МВФ.

Бас Баккер отметил, что в Беларуси ключевым фактором экономического роста является высокий уровень инвестиций, хотя логично было бы, чтобы им был рост совокупной производительности факторов производства. В то же время рост совокупной производительности факторов производства в Беларуси замедлился и сейчас имеет отрицательное значение. В результате увеличение капитала на одного работника привело к снижению роста выпуска.

Кроме того, в Беларуси использование капитала также было неэффективным. Во многих случаях он использовался для спасения нежизнеспособных госпредприятий вместо продуктивной поддержки новых компаний.

Как отметил Бас Баккер, для более эффективного использования ресурсов в Беларуси необходима реструктуризация убыточных госпредприятий, а также равные условия для появления новых динамичных частных структур. Что же касается перспектив белорусской экономики, то на взгляд экономиста, восстановить Беларуси высокие темпы роста будет сложно. Для этого стране нужны серьезные экономические преобразования. В частности, для долгосрочного роста экономики нужен грамотный подбор микростимулов и микромеханизмов.