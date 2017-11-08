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Тело утонувшего мужчины обнаружено в Днепре в Быховском районе

08.11.2017 20:20 — Разное | БДГ  
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Сотрудники следственного комитета проводят расследование по факту гибели 56-летнего мужчины, утонувшего около деревни Лядо Быховского района.

Сообщение об обнаружении утопленника поступило 7 ноября, прибывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр местности и зафиксировала, что на мужчине была рыболовецкая экипировка и рюкзак со снастями.

Была проведена судебная дактилоскопическая экспертиза, в результате чего следователи установили личность погибшего – им оказался 56-летний житель деревни Буйничи Могилевского района. По словам родственников, он 6 ноября отправился на рыбалку в деревню Салтановка и не вернулся.

 
 
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Сотрудники следственного комитета проводят расследование по факту гибели 56-летнего мужчины, утонувшего около деревни Лядо Быховского района.

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