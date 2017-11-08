Тело утонувшего мужчины обнаружено в Днепре в Быховском районе

Сотрудники следственного комитета проводят расследование по факту гибели 56-летнего мужчины, утонувшего около деревни Лядо Быховского района.

Сообщение об обнаружении утопленника поступило 7 ноября, прибывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр местности и зафиксировала, что на мужчине была рыболовецкая экипировка и рюкзак со снастями.

Была проведена судебная дактилоскопическая экспертиза, в результате чего следователи установили личность погибшего – им оказался 56-летний житель деревни Буйничи Могилевского района. По словам родственников, он 6 ноября отправился на рыбалку в деревню Салтановка и не вернулся.