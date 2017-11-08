Экстремалы устроили танцы на канатах над пропастью в Швейцарии

Смельчаки выполняли свои трюки на канатах, натянутых между двумя действующими мостами, на которых было оживленное автомобильное движение.

Шоу включало в себя как элементы роупджампинга, так и другие.

Спортсмены позаботились о собственной безопасности – они использовали надежную страховку.