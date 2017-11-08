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Экстремалы устроили танцы на канатах над пропастью в Швейцарии

08.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Смельчаки выполняли свои трюки на канатах, натянутых между двумя действующими мостами, на которых было оживленное автомобильное движение.

Шоу включало в себя как элементы роупджампинга, так и другие.

Спортсмены позаботились о собственной безопасности – они использовали надежную страховку.

 
 
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Группа экстремалов устроила танцевальное шоу на канатах, натянутых над пропастью, в Швейцарии. Смотрите кадры опасных танцев.

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