Как Владимир Нистюк в Минэнерго ходил





Впервые за 8 лет исполнительного директора ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимира Нистюка пригласили на совещание в Министерство энергетики.

Своими впечатлениями от этого похода Владимир Нистюк поделился с « Ежедневником »:

- Вам удалось поучаствовать в совещании, на котором распределялись квоты на выработку электричества из альтернативных источников энергии?

- Распределение квот всегда происходит за закрытыми дверями. Это было приглашение на совещание Министерства энергетики по вопросам, которые были вынесены на всеобщее обсуждение. На него были приглашены и представители Академии наук, и МРОТ, и других заинтересованных структур. На всеобщее обсуждение были вынесены два вопроса. Первый касался предложения введения квот, в том числе и для тех, кто строит возобновляемые источники энергии для собственного пользования. На это 100 процентов участников ответило отказом, потому что это абсурдно. Есть Конституция, где прописано право собственности. Если человек что-то ставит, то никто не имеет права его в этом ограничивать. Если я хочу поставить себе ветрогенератор на загородный дом, то кто мне может это запретить им пользоваться? Почему мне кто-то должен такое пользование ограничивать? Это глупость. И данный вопрос прошел очень быстро, потому что практически его обсуждения не было. Все сказали нет и достаточно жестко, так как это нарушение всех действующих норм и станет ударом как по отечественным бизнесменам, так и по инвесторам.

- А откуда возникают подобные идеи?

- Мы все понимаем, что происходит. Ни с того, ни с сего в Беларуси вдруг попытались сделать возобновляемую энергетику главным врагом атомной станции. Это большая глупость, если не сказать больше. Никакие мы не враги. Мы нигде и никогда не выступали против строительства АЭС. Мы всегда говорили о том, что энергетический комплекс страны должен быть диверсифицирован. Это означает, что нужно снижать зависимость от российского газа – такую задачу поставил президент. И все источники энергии для этого хороши. Единственное, что вызывает опасение – это теперь уже зависимость от ядерного топлива и ядерных технологий России. Но мы тоже эту тему не педалировали. АЭС строится и надо это принять. Но с другой стороны, нас обижают два момента. У нас есть свои предложения, как можно медленно и спокойно всем вместе предложить президенту механизм адаптации атомной станции к энергетическому комплексу страны. В Минэнерго почему-то считают, что только они, как монополисты, знают, каким образом это сделать. Но пока все, что они сегодня предлагают, вызывает у нас если не ехидную улыбку, то громкий смех. Например, предложение поставить 490 котлов для электрообогрева или осветить все улицы в стране. Мы задаемся вопросом: где на это деньги? Тем более, что пока не решен вопрос создания сетевой инфраструктуры страны.

Разумеется, мы не претендуем на истину в последней инстанции, но мы хотим, чтобы нас хотя бы приглашали для обсуждения на какие-либо рабочие совещания. Ведь у нас в ассоциации сейчас более 70-ти юридических лиц и мы же также радеем за страну, за Родину! Но нас почему-то оставляют вне игры.

В этот раз я первый раз за 8 лет был приглашен в качестве руководителя ассоциации на реальное служебное совещание в Министерство энергетики, за что я искренне Ольгу Прудникову (заместитель министра энергетики – прим. «Ежедневника») и поблагодарил.

- Какой второй вопрос рассматривался на совещании?

- Это был вопрос более технического характера: с какого момента следует вести отсчет 10 лет льготной оплаты энергии из возобновляемых источников – с момента выдачи сертификата Минприроды, с момента подписания акта о вводе в строй установки или с момента подписания договора с Минэнерго о продаже этой электроэнергии в сеть. Пока единого мнения по данному вопросу нет, но свои точки зрения все высказали. После этого передо мной деликатно извинились и сказали: Владимир Петрович, вы можете погулять, а мы будем обсуждать распределение квот.

Я заикнулся: а почему бы и мне не поприсутствовать. Я же не имею права голоса, я обещаю вообще молчать и, в конце концов, почему все делается так непрозрачно. Но на мой вопрос никто не ответил. Короче, меня просто выпроводили и на этом все закончилось.